Помогите решить задачу N43 срочно,заранее спасибо
Геометрия
Помогите решить задачу N43 срочно,заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для нахождения угла СВD, условие, что СВ равна радиусу лишнее. Вписанный угол, который опирается на диаметр равен 90 градусов ( прямой): L CBD - вписанный и опирается на диаметр СD, значит L CBD = 90⁰.
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