Помогите по русскому языку 6 класс З.К Сабитова и В.К павленко, упр 78 4
Русский язык
Помогите по русскому языку 6 класс З.К Сабитова и В.К павленко, упр 78 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пахло-пахнет(Н.В); припеколо-припекает(Н.В.); морозило морозит(Н.В.); гудело-гудит (Н.В); вечерело-вечереет(Н.В.); думать-думает(Н.В.); Синтаксический разбор 2 предл.: В ущелье было темно и пахло сыростью в ущелье- обстоятельство было темно- глаг пахло-глаг сыростью-дополнение Хотелось думать о чём-то светлом хотелось думать- глаг о чём-то - дополнение светлом-дополнение
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