Прочитайте и озаглавте текст. Начинается игра.Мяч стремительно летит в наши ворота. Но Игорь успевает отбить его. Мяч взлетает высоко в небо, крутиться в воздухе и падает на середину поля. Раздается свисток судьи. Илья остана...
Русский язык
Прочитайте и озаглавте текст. Начинается игра.Мяч стремительно летит в наши ворота. Но Игорь успевает отбить его. Мяч взлетает высоко в небо, крутиться в воздухе и падает на середину поля. Раздается свисток судьи. Илья останавливается . Ты сидишь, волнуешься,ждёшь. Что дальше? Запишите текст, вставляя пропущенные буквы. Укажите спряжения, лицо и число каждого глагола. Подберите восемь-десять глаголов, из которых можно составить продолжение текста. Укажите спряжения каждого из них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название текста:игра.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Представьте себя врачем волшебной больницы в которой лечат от лени грусти плохог?? настроения. придумайте рецепт чтобы помочь людям избавиться от э...
Математика
На второй полке в 4 раза больше книг чем на первой когда на 1 полку поставили еще 35 книг а со второй 25 книг на обеих полках книг стало поровну Ск...
Русский язык