Прочитайте и озаглавте текст. Начинается игра.Мяч стремительно летит в наши ворота. Но Игорь успевает отбить его. Мяч взлетает высоко в небо, крутиться в воздухе и падает на середину поля. Раздается свисток судьи. Илья остана...

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Прочитайте и озаглавте текст. Начинается игра.Мяч стремительно летит в наши ворота. Но Игорь успевает отбить его. Мяч взлетает высоко в небо, крутиться в воздухе и падает на середину поля. Раздается свисток судьи. Илья останавливается . Ты сидишь, волнуешься,ждёшь. Что дальше? Запишите текст, вставляя пропущенные буквы. Укажите спряжения, лицо и число каждого глагола. Подберите восемь-десять глаголов, из которых можно составить продолжение текста. Укажите спряжения каждого из них.

Автор: Гость