Составь шесть предложения с данными именами существительного телеграмма звёзды ??калы берег улица норы тропинка дерево лодка
Русский язык
Составь шесть предложения с данными именами существительного телеграмма звёзды ??калы берег улица норы тропинка дерево лодка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Вчера мне пришла телеграмма. 2) Какие сегодня прекрасные звезды. 3.)В Геленджике большие скалы 4) По берегу Невы идут дети 5) Я иду по тропинке ,и вижу дерево там есть норы. 6)Я вижу улицы и прекрасную лодку
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