В швейную мастерскую привезли три рулона ткани Во втором рулоне в 3 раза больше а в третьем рулоне в 5 раз больше ткани чем в первом сколько всего метров ткани может быть в трёх рулонах выберите правильный ответ 145 216 241 127

Математика
В швейную мастерскую привезли три рулона ткани Во втором рулоне в 3 раза больше а в третьем рулоне в 5 раз больше ткани чем в первом сколько всего метров ткани может быть в трёх рулонах выберите правильный ответ 145 216 241 127
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