В следуущий понедельник я пойду в бассейн написать по ангоийски

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В следуущий понедельник я пойду в бассейн написать по ангоийски
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Next Monday I will go to the pool
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