В слове человечный корень чел или человеч?
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В слове человечный корень чел или человеч?
Ответ(ы):
Гость:
Человеч это корень так как от слова человек
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