В СПОРТИВНОЙ СЕКЦИЙ ЗАНИМАЕТСЯ 35 ЧЕЛОВЕК ТРИ ПЯТЫХ ЭТОГО КОЛИЧЕСТВО -МАЛЬЧИКОВ , А остальные девочки . Сколько девочек в секций
Математика
В СПОРТИВНОЙ СЕКЦИЙ ЗАНИМАЕТСЯ 35 ЧЕЛОВЕК ТРИ ПЯТЫХ ЭТОГО КОЛИЧЕСТВО -МАЛЬЧИКОВ , А остальные девочки . Сколько девочек в секций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 35:5*3=21(чел.)-мальчики 2) 35-21=14 (чел.)-девочки
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