В СПОРТИВНОЙ СЕКЦИЙ ЗАНИМАЕТСЯ 35 ЧЕЛОВЕК ТРИ ПЯТЫХ ЭТОГО КОЛИЧЕСТВО -МАЛЬЧИКОВ , А остальные девочки . Сколько девочек в секций

Математика

В СПОРТИВНОЙ СЕКЦИЙ ЗАНИМАЕТСЯ 35 ЧЕЛОВЕК ТРИ ПЯТЫХ ЭТОГО КОЛИЧЕСТВО -МАЛЬЧИКОВ , А остальные девочки . Сколько девочек в секций

Автор: Гость