В среду привезли на 4,8 т. больше сена, чем во вторник. Сколько тонн сена привезли за эти два дня, если во вторник привезли в 1,4 раза меньше, чем в среду?

Математика
В среду привезли на 4,8 т. больше сена, чем во вторник. Сколько тонн сена привезли за эти два дня, если во вторник привезли в 1,4 раза меньше, чем в среду?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть во вторник привезли -х кг. Тогда в среду привезли (х+4,8)кг или 1,4х х+4.8=1.4х; 0.4х=4.8; х=4.8÷0.4; х=12; Значит, во вт. привезли 12 кг сена, а в ср. 12+4.8=16.8 кг сена; 12+16.8=28.8(кг)-привезли за два дня.
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