В студенческом строительном отряде было 19 юношей и 9 девушек .Они разбились на бри??ады по 7 человек Сколько получилось бригад? как написать УСЛОВИЕ ? ? ?

Математика

В студенческом строительном отряде было 19 юношей и 9 девушек .Они разбились на бри??ады по 7 человек Сколько получилось бригад? как написать УСЛОВИЕ ? ? ?

Автор: Гость