В студенческом строительном отряде было 19 юношей и 9 девушек .Они разбились на бри??ады по 7 человек Сколько получилось бригад? как написать УСЛОВИЕ ? ? ?
Математика
В студенческом строительном отряде было 19 юношей и 9 девушек .Они разбились на бри??ады по 7 человек Сколько получилось бригад? как написать УСЛОВИЕ ? ? ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 19+9=28 человек всего в строительном отряде2) 28:7=4 бригады по 7 человек получилось Ответ: 4 бригады
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