В сухофруктах яблоки составляют 7 частей, груши 4 части, сливы 5 частей. Сколько все??о сухофруктов, если в них: а)160 грамм груш б)80 грамм яблок в)25 грамм слив
Математика
В сухофруктах яблоки составляют 7 частей, груши 4 части, сливы 5 частей. Сколько все??о сухофруктов, если в них: а)160 грамм груш б)80 грамм яблок в)25 грамм слив
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+4+5=16 (частей) — составляют сухофрукты. а) 160 г груш 160:4=40 (г) — приходится на 1 часть. 1640=640 (г) — сухофруктов. б) 280 г яблок 280:7=40 (г) — приходится на 1 часть. 1640=640 (г) — сухофруктов. в) 225 г слив 225:5=45 (г) — приходится на 1 часть. 1645=720 (г) — сухофруктов. 1. 225:5 — 45. 45 — одна часть. 2. 7х45=315 = 315 г. Яблок. 3. 4х45=180 г. груш. 4. 225(сливы)+180(груши)+315(яблоки) = 720 г. всего
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