В связи с чем Лермонтов написал стих "Три пальмы"?

Гость: Гость:

В стихотворении Лермонтов поднимает и проблему взаимоотношений человека и природы: люди не ценят то, что дарит им природа. Они стремятся уничтожить ее ради сиюминутных желаний или выгоды, не думая о последствиях. Осуждая людей за потребительское отношение к окружающему миру, поэт предупреждает, что беззащитная природа все же может отомстить обидчикам, и эта месть будет столь же безжалостна и жестока, как и поступки людей, мнящих себя царями природы.