В связи с чем Лермонтов написал стих "Три пальмы"?
Литература
В связи с чем Лермонтов написал стих "Три пальмы"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В стихотворении Лермонтов поднимает и проблему взаимоотношений человека и природы: люди не ценят то, что дарит им природа. Они стремятся уничтожить ее ради сиюминутных желаний или выгоды, не думая о последствиях. Осуждая людей за потребительское отношение к окружающему миру, поэт предупреждает, что беззащитная природа все же может отомстить обидчикам, и эта месть будет столь же безжалостна и жестока, как и поступки людей, мнящих себя царями природы.
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