В связи с чем наибольшее число видов культурных растений помогите пж
Биология
В связи с чем наибольшее число видов культурных растений помогите пж
Ответ(ы):
Гость:
Потому что они полезны для здоровья и к употребления пищи
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