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В тоннах и центнерах:85ц ;134 ц; 4090ц;
Математика
В тоннах и центнерах:85ц ;134 ц; 4090ц;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85ц=8500тонн 134ц=13400тонн 4090ц=409000тонн
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