В трапеции ABCD угол A=90 градусов угол D=45 градусов AD=12см AB=5см Найти длину векторов BD CD AC

Геометрия
В трапеции ABCD угол A=90 градусов угол D=45 градусов AD=12см AB=5см Найти длину векторов BD CD AC
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти нужно воспользоваться теоремой Пифагора: √АВ²+АD²⇒ BD=13 от С проводим вниз черту и точку H AB=CH . В треугольнике CDH CH=HD ⇒ CD= √ CH²+CD² =√50=5√2 AH=AD-HD=7=BC AC=√AB²+DC²=√74 . Ответ: BD=13 CD=5√2 AC=√74
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