В трёх ящиках лежит 300 яблок. Число яблок во втором ящике составляет 2/3 числа яблок в первом ящике, а число в третьем ящике - 0,5 числа яблок во втором ящике . сколько яблок в каждом ящике ( уравнением)

Математика

В трёх ящиках лежит 300 яблок. Число яблок во втором ящике составляет 2/3 числа яблок в первом ящике, а число в третьем ящике - 0,5 числа яблок во втором ящике . сколько яблок в каждом ящике ( уравнением)

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