В трёх ящиках лежит 300 яблок. Число яблок во втором ящике составляет 2/3 числа яблок в первом ящике, а число в третьем ящике - 0,5 числа яблок во втором ящике . сколько яблок в каждом ящике ( уравнением)

Математика
В трёх ящиках лежит 300 яблок. Число яблок во втором ящике составляет 2/3 числа яблок в первом ящике, а число в третьем ящике - 0,5 числа яблок во втором ящике . сколько яблок в каждом ящике ( уравнением)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-й ящик  х кг яблок 2-й ящик - 2/3х кг яблок                                          Всего 300 кг 3-й ящик - 0,5·2/3х = 1/2·2/3х = 1/3х кг яблок х + 2/3х + 1/3 х = 300 2х = 300 х = 150 Значит, в 1-м ящике 150 кг, во 2-м  2/3·150 = 100 (кг), а в 3-м - 50 кг.
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