В трёх пятых классах 86 учеников в 5 а классе на 4 ученика больше чем в 5 б а в 5 в на 34 ученика меньше чем в 5 а и 5 б классах вместе сколько учеников в каждом классе

Математика

В трёх пятых классах 86 учеников в 5 а классе на 4 ученика больше чем в 5 б а в 5 в на 34 ученика меньше чем в 5 а и 5 б классах вместе сколько учеников в каждом классе

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