В трёх пятых классах 86 учеников в 5 а классе на 4 ученика больше чем в 5 б а в 5 в на 34 ученика меньше чем в 5 а и 5 б классах вместе сколько учеников в каждом классе
Математика
В трёх пятых классах 86 учеников в 5 а классе на 4 ученика больше чем в 5 б а в 5 в на 34 ученика меньше чем в 5 а и 5 б классах вместе сколько учеников в каждом классе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДАНО Б = А + 4 В = А+Б - 34 А+Б+В = 86 РЕШЕНИЕ А + (А+4) + (А+А+4-34) = 86 4*А = 86+34-8 = 112 А = 112:4 = 28 - Б = А+4 = 32 В = 28+32-34 = 26
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