В трёх шкафах 3760 книг. В первом и во втором 1853 книги,а во втором и третьем 2771 книга. ??колько книг в каждом шкафу?

Математика

В трёх шкафах 3760 книг. В первом и во втором 1853 книги,а во втором и третьем 2771 книга. ??колько книг в каждом шкафу?

Автор: Гость