В трёх шкафах 3760 книг. В первом и во втором 1853 книги,а во втором и третьем 2771 книга. ??колько книг в каждом шкафу?
Математика
В трёх шкафах 3760 книг. В первом и во втором 1853 книги,а во втором и третьем 2771 книга. ??колько книг в каждом шкафу?
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