Помогите придумать два слова с суффиксом "тель"

Русский язык
Помогите придумать два слова с суффиксом "тель"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Учитель, старатель, победитель
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