В магазин поступили цветные карандаши фломастеры всего 560 шт карандаши в 40 коробк??х по 12 штук в каждой а фломастеры в 10 коробках поровну в каждой вопрос сколько фломастеров было в каждой корбке

Математика

В магазин поступили цветные карандаши фломастеры всего 560 шт карандаши в 40 коробк??х по 12 штук в каждой а фломастеры в 10 коробках поровну в каждой вопрос сколько фломастеров было в каждой корбке

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