В трёх цехах 270 станков в первом в 3 раза больше чем в третьем , во втором на 20 станков больше чем в третьем . Сколько станков в третьем цеху?

Математика

В трёх цехах 270 станков в первом в 3 раза больше чем в третьем , во втором на 20 станков больше чем в третьем . Сколько станков в третьем цеху?

Автор: Гость