В трёх цехах 270 станков в первом в 3 раза больше чем в третьем , во втором на 20 станков больше чем в третьем . Сколько станков в третьем цеху?
Математика
В трёх цехах 270 станков в первом в 3 раза больше чем в третьем , во втором на 20 станков больше чем в третьем . Сколько станков в третьем цеху?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в третьем цеху х станков, тогда: 3х+(20+х)+х=270; 3х+20+х+х=270; 5х=250; х=250÷5; х=50. Ответ: 50 станков в третьем цеху
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Русский язык
Объяснить правописание гласных в корне глаголов бежать, вертеть, делить, катать, качать, кроить, висеть
Английский язык