Объяснить правописание гласных в корне глаголов бежать, вертеть, делить, катать, качать, кроить, висеть

Гость: Гость:

Бежать - корень беж, пишется Е потому что проверочное слово бег, бегал.Вертеть - корень верт, пишется Е потому что проверочное слово вертит.Делить - корень дел, пишется Е потому что проверочное слово делит.Катать - корень кат, пишется А потому что проверочное слово катит, закатит, перекатит, прикатит.Качать - корень кач, пишется А потому что проверочное слово качка, раскачка.Кроить - корень кро, пишется О потому что проверочное слово кроит.Висеть - корень вис, пишется И потому что проверочное слово виснет, зависнет.