Перевидите текст на странице 48-49 пожалуйста

Гость: Гость:

Матрос не знал имени попугая и не знал что попугай любил мед. Все что он знал, что он был ярким и красивым попугаем и он хотел отвезти его прямо в Англию что бы продать его. На корабле моряк говорил попугаю что бы тот сказал: "Что ты принес, что ты принес, что ты принес мне?". И когда Лори сказал это, моряк дал ему семечки. Когда они прибыли в а Англию, то сели на поезд. Это была не долгая поездка, поэтому попугай не устал. Пожилая леди, жившая в коттедже на берегу моря купила Лори. Она знала не много о попугаях и моряк не мог ей рассказать все. Она не знала что попугай любит мед. Она назвала его Поли и давала ему хлеб и печение. Потом она повторяла: "Что ты принес? Что ты принес? Что ты принес для меня?". Одного дня пожилая леди решила проведать подругу. Леди и попугай ехали автобусом. Они его упустили но они были очень удачливыми, ведь автобус немного опоздал. Когда он приехал, они зашли. Они купили билеты и их путешествие началось. Подруга леди встретила их на автобусной станции. Она взяла леди. попугая и их домашний багаж. Было 5 часов и это было время для чаепития. На столе была маленькая серебряная тарелка с медом. Когда леди и ее подруга зашли на кухню, попугай сел и принялся кушать его любимую еду. Когда они вернулись то не увидели меда на столе, но знали кто любит мед. После этого попугай всегда получал его любимую еду когда говорил "Что ты принес? Что ты принес? Что ты принес для меня?"