В треугольнике ABC сторона AB равна 37см и она больше стороны BC в 3 раза Найдите длину ??тороны AC если периметр треугольника ABC равен 61 см
Математика
В треугольнике ABC сторона AB равна 37см и она больше стороны BC в 3 раза Найдите длину ??тороны AC если периметр треугольника ABC равен 61 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Для начала узнаем сторону BC) АВ=37 см | АВ=3ВС |=>ВС=АВ/3 ВС=37/3≈12,3 см Р авс=АВ+ВС+АС ⇒АС=Р - АВ - ВС АС=61-37-12,3=11,7 см Ответ:АС=11,7 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Математика
Русский язык