В треугольнике ABC сторона AB равна 37см и она больше стороны BC в 3 раза Найдите длину ??тороны AC если периметр треугольника ABC равен 61 см

Математика

В треугольнике ABC сторона AB равна 37см и она больше стороны BC в 3 раза Найдите длину ??тороны AC если периметр треугольника ABC равен 61 см

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