В треугольнике ABC точка М - середина стороны АВ и угол А равен углу В. Докажите, что ??гол АСВ равен 2 углу АСМ.
Математика
В треугольнике ABC точка М - середина стороны АВ и угол А равен углу В. Докажите, что ??гол АСВ равен 2 углу АСМ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник получается равнобедренным, а значит СМ-высота является также медианой и биссектрисой и значит угол С разделён на два равных угла АСМ=ВСМ.
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