В треугольнике ABC угол C прямой. P и Q — основания биссектрис углов BAC и ABC соответственно. M — основание высоты, опущенной из точки P на гипотенузу, N — из точки Q. Найдите угол NCM . Ответ дайте в градусах, указывая то...

Геометрия

В треугольнике ABC угол C прямой. P и Q — основания биссектрис углов BAC и ABC соответственно. M — основание высоты, опущенной из точки P на гипотенузу, N — из точки Q. Найдите угол NCM . Ответ дайте в градусах, указывая только число.

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