В треугольнике ABC угол C равен 90 градусов угол А равен 30 градусов AB равняется 36√3. Н??йдите высоту CH.

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♛Привет,друг! Надеюсь отметишь меня как ЛУЧШИЙ!♛ 1)Рассмотрим треугольник АВС - прямоугольный, угол А=30*, значит СВ = 0,5 АВ = 0,5*36√3 = 18√3(катет, лежащий против угла в 30* равен половине гипотенузы) 2)Рассмотрим треугольник СНВ - угол Н прямоугольный, угол В равен 60*, угол ВСН равен 30*. Значит, НВ =0,5*18√3=9√3(катет, лежащий против угла в 30* равен половине гипотенузы) 3)По теореме Пифагора,СВ^2=CH^2+HB^2CH^2=СВ^2-HB^2CH^2=324*3+81*3CH^2=972-243CH^2=729СН=27