В треугольнике АВС АВ=ВС=АС=12см.Как изменится периметр этого треугольника,если:а)Все стороны увеличить в 2 раза.б)Все стороны уменьшить в 3 раза.Чему равно отношение периметра треугольника АВС к его стороне?

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Периметр это сумма длинны всех сторон, в треугольнике 3 стороны, при ab=bc=ac, периметр = 3 * на любую из сторон. P = 3 * AB а) при АВ * 2 получаем 2 * 3 * AB, т.е. периметр увеличится в двое б) соответствено при 3 * AB / 3, периметр уменьшится втрое.