В треугольнике mnk стороны mn и nk равны, ml - высота треугольника, угол mnk равен 17 граду??ов. найдите внешний угол при вершине m

Геометрия
В треугольнике mnk стороны mn и nk равны, ml - высота треугольника, угол mnk равен 17 граду??ов. найдите внешний угол при вершине m
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равнобедренный треугольник угол М=К=180-17)/2=163/2 а-внешний а=17+163/2=197/2=98град30минут
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