В треугольнике mnk стороны mn и nk равны, ml - высота треугольника, угол mnk равен 17 граду??ов. найдите внешний угол при вершине m

Геометрия

В треугольнике mnk стороны mn и nk равны, ml - высота треугольника, угол mnk равен 17 граду??ов. найдите внешний угол при вершине m

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