Образуйте форму 1-го и 2-го лица единственного числа настоящего и будущего простог?? времени. Писать, простонать, чудить, победить, скопиться, дремать, устремить, перепадать, защитить, галдеть
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Образуйте форму 1-го и 2-го лица единственного числа настоящего и будущего простог?? времени. Писать, простонать, чудить, победить, скопиться, дремать, устремить, перепадать, защитить, галдеть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишу, пишешь. Простону, простонешь. —, чудишь. —, победишь. Скоплюсь, скопишься. Дремлю, дремлешь. Устремлю, устремишь. Перепаду, перепадёшь. Защищу, защитишь. —, галдишь.
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