Образуйте форму 1-го и 2-го лица единственного числа настоящего и будущего простог?? времени. Писать, простонать, чудить, победить, скопиться, дремать, устремить, перепадать, защитить, галдеть

Русский язык

Образуйте форму 1-го и 2-го лица единственного числа настоящего и будущего простог?? времени. Писать, простонать, чудить, победить, скопиться, дремать, устремить, перепадать, защитить, галдеть

Автор: Гость