В треугольнике OPT угол O=90 градусов, PT=15, cos P=0,8. Найдите OT.
Геометрия
В треугольнике OPT угол O=90 градусов, PT=15, cos P=0,8. Найдите OT.
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