В треугольнике OPT угол O=90 градусов, PT=15, cos P=0,8. Найдите OT.

Геометрия
В треугольнике OPT угол O=90 градусов, PT=15, cos P=0,8. Найдите OT.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(-75,31)+(-19,65)+(--24,69)+(-30,35)
Ответить
Математика
60% от 40% числа у равны 8,4. Найди число у.
Ответить
Математика
Все числа которые можно составить с помощью цифр 1 4 6 (цифры могут повторяется) зап??сали в порядке возрастания. на каком месте в этом ряду стоит ...
Ответить
Математика
644 конфеты ,138 яблок и 92 шоколадок составили наибольшее возможное количество одинаковых подарков. сколько в каждом подарке конфет помогите дам 6...
Ответить
Литература
Описание Дины из кавказского пленника
Ответить