В трюме корабля стояли 54 бочек с питьевой водой.бочек с солониной на 20 меньше,чем с водой.а пустых бочек было столько ,сколько с водой и солониной вместе.сколько пустых бочек было в трюме?

Математика

В трюме корабля стояли 54 бочек с питьевой водой.бочек с солониной на 20 меньше,чем с водой.а пустых бочек было столько ,сколько с водой и солониной вместе.сколько пустых бочек было в трюме?

Автор: Гость