В трюме корабля стояли 54 бочек с питьевой водой.бочек с солониной на 20 меньше,чем с водой.а пустых бочек было столько ,сколько с водой и солониной вместе.сколько пустых бочек было в трюме?
Математика
В трюме корабля стояли 54 бочек с питьевой водой.бочек с солониной на 20 меньше,чем с водой.а пустых бочек было столько ,сколько с водой и солониной вместе.сколько пустых бочек было в трюме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54-20=34 б. с солониной 54+34=88 б. с солониной и водой было пустых бочек
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