В циліндр висотою 5 см і площею осьового перерізу 65 см вписано трикутну призму, оснлва якої- прямокутний трикутник з різницею катетів 7 см. Знайдіть повну поверхню призми
Геометрия
В циліндр висотою 5 см і площею осьового перерізу 65 см вписано трикутну призму, оснлва якої- прямокутний трикутник з різницею катетів 7 см. Знайдіть повну поверхню призми
Ответ(ы):
Гость:
1. D = 65/5 = 13 2. Гипотенуза = 13 (свойство описанной окружности - посмотрите) 3. Катеты - х и х-7 Тогда х^2+(x-7)^2 = 13^2: x =12 Катеты - 12 и 5 4. Sтреуг=12*5/2=30 5. Sпризмы = 2*30+(12+5+13)*5=210
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