В цирке всего 550 человек ,из которых 80 процентов зрители ,а остальные -работники эт??го цирка .Сколько работников было в цирке
Математика
В цирке всего 550 человек ,из которых 80 процентов зрители ,а остальные -работники эт??го цирка .Сколько работников было в цирке
Ответ(ы):
Гость:
550-80=470(р)-было в цирке Ответ:470 работников было в цирке.
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