В цирке всего 550 человек ,из которых 80 процентов зрители ,а остальные -работники эт??го цирка .Сколько работников было в цирке

Математика

В цирке всего 550 человек ,из которых 80 процентов зрители ,а остальные -работники эт??го цирка .Сколько работников было в цирке

Автор: Гость