На получение 1 тонны цемента расходуется 1,5 тонны сырья. сколько сырья необходимо ??ля получения 100 тонны цемента? 150 200 250 300 350
Математика
На получение 1 тонны цемента расходуется 1,5 тонны сырья. сколько сырья необходимо ??ля получения 100 тонны цемента? 150 200 250 300 350
Ответ(ы):
Гость:
1,5*100=150тонны сырья.
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