На получение 1 тонны цемента расходуется 1,5 тонны сырья. сколько сырья необходимо ??ля получения 100 тонны цемента? 150 200 250 300 350

Математика
На получение 1 тонны цемента расходуется 1,5 тонны сырья. сколько сырья необходимо ??ля получения 100 тонны цемента? 150 200 250 300 350
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1,5*100=150тонны сырья.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найти пару для слова тонкий
Ответить
Математика
Срочно полное решение
Ответить
Қазақ тiлi
Сочинение на казахского на тему мой любимый вид спорта
Ответить
Экономика
Помогите решить задачу по экономике. Что можно сказать об изменениях денежной массы, если скорость обращения денег увеличилась на 10%, объем прои...
Ответить
Физика
Агрегатные состояния вещества
Ответить