Сочинение на казахского на тему мой любимый вид спорта

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Мен ойындарды доппен құрметтеймін, ал неғұрлым барлық футболды сүйемін. Сол толық құмардың өте қызықты ойын. Ол Англиядан бізге деген келді, тым тағы ескі Мысырда және бас Майяның үндістерінің ұқсас ойындар доппен болды. Бүгін футбол - ең спорттың таратып жібер- көрінісі арада әлемде. Миллиондаған адам онымен в еркін уақытты шұғылданушылармыз, ал поистине миллиард дүниежүзілік чемпионаттарды қарайды. Кәсіби ойыншы, футболдың жұлдыздары, сау халықтың кумирларымен стали. Ат қою болады Диего Марадону, Паоло Мальдини, Рональдо, Зинедина Зидана, Андрейді Арашавина, Андрейді Шевченко.спорттың осы көрінісі жылдамдықты, аңдағыштықты, реакцияның дәлме-дәлділігінің және шыдамдықты дамытады. Футболшылар өте шыңдаулы адамдар, ғой олар допты баста жас ауада ерте көктемнен дейін бер күздің қуады. Футбол әмірлі ойынмен болып табылады және берекелілікті және әмірлі рухты дамытады. Ал неғұрлым барлық мені осы ойынның үздік құмары тартады! Мен ша футболға соң россиялық және дүниежүзілік чемпионаттармен қараймын. Тағы сенемін, не когда-нибудь Европаның чемпионатының, Ресей қабылдау болады, сияқты биыл Украина. Әрине, мен барлық жанмен тіледім, не бас Евро- 2012 біздің құрамамыздың сендерМенің сүйікті футболдың командасы - питерлік "аспан биігім", ал Европада - ағылшын "арсенал", италиялық "Милан". Тағы мен үшін украина "Шахтер" ауырамын. Мен кесек-кесек стадиондарда тағы болмадым және айтулы матчтарда. Арала- үшін біздің елдің біріншілігінің екі дивизионында ойнайтын жергілікті командамызды ғана ауыр-. Бірақ қашан мен шығамын, сол сөзсіз тиянақты чемпионатқа деген барамын және биік сыныптың футболшысының ойынын көремін. ПЕРЕВОД Я обожаю игры с мячом, а больше всего люблю футбол. Это очень интересная игра, полная азарта. Она пришла к нам из Англии, хотя еще в Древнем Египте и у индейцев майя были похожие игры с мячом. Сегодня футбол — самая распространенный вид спорта в мире. Миллионы людей занимаются им в свободное время, а поистине миллиарды смотрят мировые чемпионаты. Профессиональные игроки, звезды футбола, стали кумирами целых народов. Можно назвать Диего Марадону, Паоло Мальдини, Рональдо, Зинедина Зидана, Андрея Арашавина, Андрея Шевченко.Этот вид спорта развивает скорость, сообразительность, точность реакции и выносливость. Футболисты очень закаленные люди, ведь они гоняют мяч на свежем воздухе с ранней весны до поздней осени. Футбол является командной игрой и развивает сплоченность и командный дух. А больше всего меня привлекает непревзойденный азарт этой игры!Я слежу за российскими и мировыми чемпионатами по футболу. Еще надеюсь, что когда-нибудь чемпионат Европы, будет принимать Россия, как в этом году Украина. Конечно, я всей душой желал, что на Евро-2012 наша сборная выйдет хотя бы в четвертьфинал. Но, увы...Я сам тоже играю в футбол. С весны до осени мы гоняем мяч на спортплощадке и школьном стадионе. А зимой я занимаюсь футболом в крытом зале спортивного комплекса.Моя любимая футбольная команда — питерский «Зенит», а в Европе — английский "Арсенал", итальянский «Милан». Еще я болею за украинский «Шахтер». Я еще не побывал на больших стадионах и на знаменательных матчах. Ходил только болеть за нашу местную команду, которая играет во втором дивизионе первенства страны. Но когда я вырасту, то обязательно поеду на серьезный чемпионат и увижу игру футболистов высокого класса.