Помогите решить задачу по экономике. Что можно сказать об изменениях денежной массы, если скорость обращения денег увеличилась на 10%, объем производства вырос на 4%, а уровень цен уменьшился на 5%?

Экономика

Помогите решить задачу по экономике. Что можно сказать об изменениях денежной массы, если скорость обращения денег увеличилась на 10%, объем производства вырос на 4%, а уровень цен уменьшился на 5%?

Автор: Гость