Помогите решить задачу по экономике. Что можно сказать об изменениях денежной массы, если скорость обращения денег увеличилась на 10%, объем производства вырос на 4%, а уровень цен уменьшился на 5%?
Экономика
Помогите решить задачу по экономике. Что можно сказать об изменениях денежной массы, если скорость обращения денег увеличилась на 10%, объем производства вырос на 4%, а уровень цен уменьшился на 5%?
Ответ(ы):
Гость:
MV=PQ M=PQ/V=1.1*1.04/0.95=1.2 Денежная масса увеличилась на 20%
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