Решить пример: (2/3+1/5+13/18+4/+5+5/18+1/3):2

Математика
Решить пример: (2/3+1/5+13/18+4/+5+5/18+1/3):2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)2/3  +  1/5  +  13/18  +  4/5  +  5/18  +  1/3 НОК(3,5,18,5,18,3)  = 90 90:3 = 30     90:5 = 18     90:18 = 5     90:5 = 18     90:18 = 5     90:3 = 30     (2 × 30  +  1 × 18  +  13 × 5  +  4 × 18  +  5 × 5  +  1 × 30)/90 = (60  +  18  +  65  +  72  +  25  +  30)/90 =  270/90 = 3 2)3:2=3  ×  1/2 =  3/2 = 1 1/2 1 1/2 = 1,5 ответ 1 1/2 =1,5
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