Решить пример: (2/3+1/5+13/18+4/+5+5/18+1/3):2
Математика
Решить пример: (2/3+1/5+13/18+4/+5+5/18+1/3):2
Ответ(ы):
Гость:
1)2/3 + 1/5 + 13/18 + 4/5 + 5/18 + 1/3 НОК(3,5,18,5,18,3) = 90 90:3 = 30 90:5 = 18 90:18 = 5 90:5 = 18 90:18 = 5 90:3 = 30 (2 × 30 + 1 × 18 + 13 × 5 + 4 × 18 + 5 × 5 + 1 × 30)/90 = (60 + 18 + 65 + 72 + 25 + 30)/90 = 270/90 = 3 2)3:2=3 × 1/2 = 3/2 = 1 1/2 1 1/2 = 1,5 ответ 1 1/2 =1,5
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