В узлах метеллической кристаллической решётки находится

Химия
В узлах метеллической кристаллической решётки находится
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В узлах кристаллической решётки расположены положительные ионы металла.Между ними беспорядочно, подобно молекулам газа, движутся валентные  электроны/
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