В узлах метеллической кристаллической решётки находится
Химия
В узлах метеллической кристаллической решётки находится
Ответ(ы):
Гость:
В узлах кристаллической решётки расположены положительные ионы металла.Между ними беспорядочно, подобно молекулам газа, движутся валентные электроны/
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