В. В. Голявкин "Никакой я горчицы не ел" Вспомни, чем рассказ отличается от сказки. Как бы ты дополнила определение рассказа? Запиши.

Литература
В. В. Голявкин "Никакой я горчицы не ел" Вспомни, чем рассказ отличается от сказки. Как бы ты дополнила определение рассказа? Запиши.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рассказ отличается от сказки более сказочной историей.
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