В. В. Голявкин "Никакой я горчицы не ел" Вспомни, чем рассказ отличается от сказки. Как бы ты дополнила определение рассказа? Запиши.

Литература

В. В. Голявкин "Никакой я горчицы не ел" Вспомни, чем рассказ отличается от сказки. Как бы ты дополнила определение рассказа? Запиши.

Автор: Гость