В вазе 5 конфет в белом шоколаде и 3 конфеты в темном шоколаде. Какое наименьшее количество конфет нужно достать из вазы, не заглядывая в неё, чтобы среди них точно была хотя бы одна конфета в тёмном шоколаде?

Математика

В вазе 5 конфет в белом шоколаде и 3 конфеты в темном шоколаде. Какое наименьшее количество конфет нужно достать из вазы, не заглядывая в неё, чтобы среди них точно была хотя бы одна конфета в тёмном шоколаде?

Автор: Гость