В вазе 5 конфет в белом шоколаде и 3 конфеты в темном шоколаде. Какое наименьшее количество конфет нужно достать из вазы, не заглядывая в неё, чтобы среди них точно была хотя бы одна конфета в тёмном шоколаде?

Математика
В вазе 5 конфет в белом шоколаде и 3 конфеты в темном шоколаде. Какое наименьшее количество конфет нужно достать из вазы, не заглядывая в неё, чтобы среди них точно была хотя бы одна конфета в тёмном шоколаде?
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Гость:
Минимум 1 ну или 2 вот так вот! Наздоровье если помог!))
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