В вазе лежали яблоки и груши петя взял из вазы шесть яблок и шесть груш при этом вз??тые яблоки составили шесть одиннадцатых частей от всех яблок а груши шесть тринадцатых частей от всех груш сколько фруктов лежало в вазе?

Математика

В вазе лежали яблоки и груши петя взял из вазы шесть яблок и шесть груш при этом вз??тые яблоки составили шесть одиннадцатых частей от всех яблок а груши шесть тринадцатых частей от всех груш сколько фруктов лежало в вазе?

Автор: Гость