В вазе лежали яблоки и груши петя взял из вазы шесть яблок и шесть груш при этом вз??тые яблоки составили шесть одиннадцатых частей от всех яблок а груши шесть тринадцатых частей от всех груш сколько фруктов лежало в вазе?

Математика
В вазе лежали яблоки и груши петя взял из вазы шесть яблок и шесть груш при этом вз??тые яблоки составили шесть одиннадцатых частей от всех яблок а груши шесть тринадцатых частей от всех груш сколько фруктов лежало в вазе?
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11+13=24 (фр.) - всего
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