Вот и пришла долгожданная зима.Стоят сильные морозы,дует холодный ветер.Замерзли лужи,озера и реки.Поля и холмы покрылись пушистым белым ковром.Всюду большие сугробы. Выберите 2 действия,2 признака, 2 предмета
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Вот и пришла долгожданная зима.Стоят сильные морозы,дует холодный ветер.Замерзли лужи,озера и реки.Поля и холмы покрылись пушистым белым ковром.Всюду большие сугробы. Выберите 2 действия,2 признака, 2 предмета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Пришла, стоят 2)Долгожданная, холодный 3)Зима, лужи
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