Вот и пришла долгожданная зима.Стоят сильные морозы,дует холодный ветер.Замерзли лужи,озера и реки.Поля и холмы покрылись пушистым белым ковром.Всюду большие сугробы. Выберите 2 действия,2 признака, 2 предмета

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Вот и пришла долгожданная зима.Стоят сильные морозы,дует холодный ветер.Замерзли лужи,озера и реки.Поля и холмы покрылись пушистым белым ковром.Всюду большие сугробы. Выберите 2 действия,2 признака, 2 предмета

Автор: Гость