В виде какого равенства модно записать то, что число m на 18 меньше числа n? Варианты ответа: А) m-n=19 Б) n-m=18 В) m+n=18 Г)m=n+18
Математика
В виде какого равенства модно записать то, что число m на 18 меньше числа n? Варианты ответа: А) m-n=19 Б) n-m=18 В) m+n=18 Г)m=n+18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под г) так как m меньшее число ,то обозначим его просто m, а n больше m, тогда n+18. И получим m=n+18
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