В зале всего 884 места. Число мест в ряду на 8 едигиц больше, чем число рядов. Сколько рядов в зале?
Математика
В зале всего 884 места. Число мест в ряду на 8 едигиц больше, чем число рядов. Сколько рядов в зале?
Ответ(ы):
Гость:
Место-х Ряд-у По усл задачи составляем систему уравнений Х-у=8 ху=884 х=8+у (8+у)у=884 у^2+8у-884=0 D=900 у=34 ряда
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