В зале всего 884 места. Число мест в ряду на 8 едигиц больше, чем число рядов. Сколько рядов в зале?

Математика

В зале всего 884 места. Число мест в ряду на 8 едигиц больше, чем число рядов. Сколько рядов в зале?

Автор: Гость