В зоопарке птенцов серой куропатки в 2 раза больше, чем птенцов белой куропатки .Сколько всего птенцов может быть у двух серых и двух белых куропаток ? выберете ответы A.5птенцов B.8птенцов C.6 птенцов D.7 птенцов пожалуйста ...

Математика

В зоопарке птенцов серой куропатки в 2 раза больше, чем птенцов белой куропатки .Сколько всего птенцов может быть у двух серых и двух белых куропаток ? выберете ответы A.5птенцов B.8птенцов C.6 птенцов D.7 птенцов пожалуйста решите

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