В зоопарке птенцов серой куропатки в 2 раза больше,чем птенцов белой
Математика
В зоопарке птенцов серой куропатки в 2 раза больше,чем птенцов белой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значит птенцов серой куропатки в 2 раза больше чем птенцов белой
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