Вам известно , что в процессе длительного исторического развития природы происхо??ила совместная эволюция ( коэволюция ) насекомоопыляемых растений и самих насекомых , участвующих в опылении этих растений . Назовите движущие си...
Биология
Вам известно , что в процессе длительного исторического развития природы происхо??ила совместная эволюция ( коэволюция ) насекомоопыляемых растений и самих насекомых , участвующих в опылении этих растений . Назовите движущие силы такой коэволюции
Ответ(ы):
Гость:
Вообще то тема до сих пор не шибко изучена. Коадаптация. Тесное экологическое взаимодействие Ну и всем правит "бал" конечно изменчивость(наследственная конечно) - - дезинтегральная изменчивость
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