Вариант 1. Определите направление индукционного тока через гальванометр и объясн??те причину возникновения индукционного тока при замыкания круга с катушкой А.
Физика
Вариант 1. Определите направление индукционного тока через гальванометр и объясн??те причину возникновения индукционного тока при замыкания круга с катушкой А.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Магнитное поле катушки, подключенной к постоянному току постоянно. А постоянное поле не генерирует эдс. Так что во второй цепи не будет тока.
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