Подбери к данным словам однокоренные имена существительные с шипящими на конце.

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Подбери к данным словам однокоренные имена существительные с шипящими на конце.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тихий - тишь, ночевать - ночь, овощной - овощ, багажный - багаж, сторожить - сторож, помогать - помощь, плакать - плач, глухой - глушь, дикий - дичь, молодой - молодёжь.Чемодан был очень тяжёлым, поэтому мы сдали его в багаж.

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