Подбери к данным словам однокоренные имена существительные с шипящими на конце.
Русский язык
Подбери к данным словам однокоренные имена существительные с шипящими на конце.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тихий - тишь, ночевать - ночь, овощной - овощ, багажный - багаж, сторожить - сторож, помогать - помощь, плакать - плач, глухой - глушь, дикий - дичь, молодой - молодёжь.Чемодан был очень тяжёлым, поэтому мы сдали его в багаж.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Физика
На одной чаше весов 2 кг березовый брусок, на другой 2 кг железная гиря. Если опусти??ь весы в воду останутся ли чашки весов в равновесии?
Геометрия
Abcd параллелограмм . От вершин А и В на сторонах AD и BC отложены равные отрезки AQ и BP , E и F - точки пересечения диагоналей четырёхугольников ...