Подбери к данным словам однокоренные имена существительные с шипящими на конце.

Гость: Гость:

Тихий - тишь, ночевать - ночь, овощной - овощ, багажный - багаж, сторожить - сторож, помогать - помощь, плакать - плач, глухой - глушь, дикий - дичь, молодой - молодёжь.Чемодан был очень тяжёлым, поэтому мы сдали его в багаж.